Krakau (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft in Polen im Finale. Nach dem 34:33-Halbfinalsieg in der Verlängerung in Krakau gegen Norwegen trifft das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson im Endspiel an diesem Sonntag auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Kroatien.

