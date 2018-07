Krakau (dpa) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist bei der Europameisterschaft in Polen ins Finale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson setzte sich in Krakau in der Vorschlussrunde gegen Norwegen mit 34:33 nach Verlängerung durch und trifft an diesem Sonntag im Endspiel auf den Sieger der Partie zwischen Spanien und Kroatien. Damit haben die deutschen Handball-Männer erstmals seit dem Titelgewinn 2004 wieder ein EM-Finale erreicht. Der bisher letzte große Erfolg war der WM-Triumph 2007 im eigenen Land.

