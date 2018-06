Krakau (dpa) - Die deutschen Handballer spielen heute bei der Europameisterschaft in Polen um den Einzug in das Endspiel. Die Mannschaft von Trainer Dagur Sigurdsson steht zum ersten Mal seit 2008 wieder in einem Halbfinale. In dem Vorschlussrundenspiel zweier Überraschungsmannschaften ist Norwegen der Gegner. Im zweiten Halbfinale spielen Spanien und Kroatien um den Einzug ins Endspiel am Sonntag.

