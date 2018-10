Genf (dpa) - Nach fünf Jahren Bürgerkrieg in Syrien sollen heute in Genf neue Verhandlungen über ein Ende des blutigen Konflikts beginnen. UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hatte Einladungen für die Friedensgespräche zwischen syrischer Regierung und der Opposition verschickt. Allerdings wird das Oppositionsbündnis zum geplanten Auftakt nicht in Genf sein: Die Regimegegner warteten noch auf Erläuterungen der UN zu den Verhandlungen, hieß es von dem Komitee. Seit Tagen gibt es Streit darüber, wer die Opposition bei den Verhandlungen unter UN-Vermittlung vertritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.