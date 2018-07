Genf (dpa) - Die syrische Opposition will zu den Friedensgesprächen unter UN-Vermittlung nach Genf reisen. Die Ankunft der Delegation in der Schweiz werde morgen erwartet, sagte Oppositionssprecher Ahmed Ramadan in Istanbul. Allerdings werde sie nicht in Verhandlungen eintreten, bevor ihre humanitären Forderungen nicht erfüllt seien. Das Verhandlungskomitee verlangt einen Stopp der Angriffe auf Zivilisten, ein Ende der Blockaden syrischer Städte sowie weitere Hilfslieferungen. UN-Sondervermittler Staffan de Mistura hatte zuvor eine Delegation der Regierung zu ersten Gesprächen getroffen.

