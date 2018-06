Berlin (dpa) - Der aufsehenerregende Fall einer angeblich entführten und vergewaltigten 13-jährigen Russlanddeutschen in Berlin ist aufgeklärt. Das Mädchen, das mit der erfundenen Geschichte über ihr Verschwinden für Aufruhr sorgte, verbrachte die fragliche Nacht bei einem Bekannten, so die Staatsanwaltschaft. Wegen Problemen in der Schule traute sie sich offenbar nicht nach Hause zu ihren Eltern. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf den deutschen Behörden vor, den Fall lange verheimlicht zu haben. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier kritisierte daraufhin Russland.

