WM-Affäre: Freshfields-Bericht wird am 4. März vorgestellt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Untersuchungsbericht zur Affäre um die WM 2006 wird am 4. März vorgestellt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Der DFB hatte im Oktober die Wirtschaftskanzlei Freshfields mit den Ermittlungen beauftragt. Seitdem sichten mehr als 30 Anwälte Dokumente, E-Mails oder Dateien des Verbands und verhören zentrale Figuren der Affäre wie die früheren WM-Organisationskomitee-Mitglieder Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach oder Theo Zwanziger. Am 4. März werden die Ermittler zunächst dem 45-köpfigen DFB-Vorstand berichten und danach eine Pressekonferenz geben.

Felix Kroos wechselt von Werder Bremen zu Union Berlin

Bremen (dpa) - Fußball-Profi Felix Kroos verlässt Werder Bremen und wechselt bis zum Saisonende zu Union Berlin. Das bestätigte der hanseatische Fußball-Bundesligist am Donnerstag. Zuvor hatte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits seinen Spind bei Werder geräumt. Kroos war 2010 von Hansa Rostock nach Bremen gekommen und absolvierte seitdem 65 Bundesligaspiele für Bremen. Sein Vertrag bei Werder läuft noch bis 2017. "Bei Union Berlin hat Felix nach der unbefriedigenden Hinrunde nun die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln", sagte Werder-Geschäftsführer Thomas Eichin.

Comeback von Bastian Schweinsteiger verzögert sich weiter

Manchester (dpa) - Das Comeback von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger verzögert sich weiter. Der Profi von Manchester United fällt bereits seit drei Wochen mit einer Knie-Verletzung aus und wird dem englischen Rekordmeister auch am Freitag in der vierten Runde des FA-Cups bei Derby County fehlen. "Ich kann nicht sagen, ob er nah dran ist", sagte United-Trainer Louis van Gaal am Donnerstag dem vereinseigenen MUTV. Schweinsteiger bestritt zuletzt am 9. Januar im FA-Cup gegen Sheffield United (1:0) ein Match für die Red Devils.

Verletzte Weinhold und Dissinger bleiben bei Handball-EM-Team

Krakau (dpa) - Die verletzten Steffen Weinhold und Christian Dissinger dürfen die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen weiter moralisch unterstützen. Kapitän Weinhold und Torjäger Christian Dissinger reisten am Donnerstag mit dem Team nach Krakau, wo die Auswahl von Trainer Dagur Sigurdsson am Freitag (18.30/ZDF) gegen Norwegen um den Einzug ins Endspiel am Sonntag spielt. Beim Sieg gegen die Dänen am Mittwochabend hatte das Duo seine Teamkollegen von der Tribüne aus angefeuert.

Oberstdorfer Streubel holt WM-Ticket - Fernandez wieder Europameister Bratislava (dpa) - Der spanische Eiskunstläufer Javier Fernandez ist zum vierten Mal in Serie Europameister geworden. Der 24-Jährige setzte sich am Donnerstagabend in Bratislava vor Alexei Bychenko aus Israel und dem Russen Maxim Kowtun durch. Der Oberstdorfer Franz Streubel beendete das kontinentale Championat in der Ondrej Nepela Arena auf Rang 14. Der Berliner Paul Fentz rutschte auf Position 16 ab. Damit hat die Deutsche Eislauf-Union bei der EM 2017 im tschechischen Ostrau nur noch einen Startplatz. Streubel vertritt die deutschen Farben bei der WM Ende März in Boston.

Brose Baskets erleiden in Moskau nächsten Rückschlag in Euroleague

Moskau (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Euroleague einen weiteren Rückschlag erlitten. Sechs Tage nach der Niederlage gegen Chimki Moskau unterlag der deutsche Basketball-Meister auch beim Lokalrivalen ZSKA Moskau mit 70:91 (34:55) und kassierte damit in Gruppe F die dritte Pleite im fünften Spiel. Bester Bamberger Korbjäger vor 7813 Zuschauern war am Donnerstag Nikos Zisis (12), für die Russen traf Nando de Colo (19) am häufigsten. Ihre nächste Partie bestreiten die Franken am kommenden Donnerstag gegen den FC Barcelona.

Erster Sieg in diesem Jahr für Radprofi Greipel

Palma de Mallorca (dpa) - Radprofi Andre Greipel hat seinen ersten Sieg in diesem Jahr gefeiert. Der Rostocker setzte sich am Donnerstag beim ersten von drei Rennen der Mallorca Challenge durch. Greipel gewann nach 175,5 Kilometern von Felanitx nach Porreres vor Sam Bennett aus Irland und Edvald Boasson Hagen aus Norwegen. Greipel setzte sich im Sprint durch. "Der erste Sieg des Jahres, hoffentlich kommen noch mehr", twitterte sein Team Lotto Soudal.

Seefeld-Triple: Kombinierer Riiber bangt nach Disqualifikation

Seefeld (dpa) - Ein Mitfavorit auf das Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer muss schon vor dem ersten Wettbewerb am Freitag bangen. Am Donnerstag wurde der Norweger Jarl Magnus Riiber, der mit Abstand beste Springer im Feld, vor dem Provisorischen Wettkampfsprung (PCR) disqualifiziert. Sein Sprunganzug entsprach nicht der vom Weltverband FIS vorgeschriebenen Norm. Auch sein laufstarker Teamkollege Mikko Kokslien durfte aus diesem Grund nicht antreten.