Andy Murray zum fünften Mal im Finale der Australian Open

Melbourne (dpa) - Andy Murray hat zum fünften Mal das Finale der Australian Open erreicht. Der britische Weltranglisten-Zweite rang am Freitag in Melbourne Milos Raonic aus Kanada mit 4:6, 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, 6:2 nieder. Murray verwandelte in einer hochklassigen Partie nach 4:03 Stunden seinen ersten Matchball. Damit kommt es beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zur Neuauflage des letztjährigen Finales. Murray trifft am Sonntag auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien, der sich am Donnerstag in vier Sätzen gegen Roger Federer durchgesetzt hatte. 2015 hatte Djokovic gegen Murray im Endspiel in vier Sätzen gewonnen.

Doppelsitzer Wendl/Arlt Rennrodel-Weltmeister im Sprint

Schönau am Königssee (dpa) - Die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt haben sich bei der Heim-WM der Rennrodler den ersten Titel des Wochenendes gesichert. Im Sprint-Wettbewerb siegte das bayerische Duo am Freitag am heimischen Königssee. Auf Platz zwei landeten zunächst Toni Eggert/Sascha Benecken, die beiden bekamen Silber aber nachträglich wegen eines 200 Gramm zu schweren Schlittens aberkannt. Für Eggert/Benecken rückte das österreichische Duo Peter Penz/Georg Fischler auf den zweiten Rang. Bei den Frauen sorgte die Schweizerin Martina Kocher im Sprint für einen Überraschungssieg. Sie verwies Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Europameisterin Dajana Eitberger auf die Plätze zwei und drei.

Berufungskommission verhandelt am 16. Februar Urteil gegen Blatter

Zürich (dpa) - Das FIFA-Berufungskomitee beschäftigt sich am 16. Februar mit der achtjährigen Sperre des suspendierten Fußball-Weltverbandspräsidenten Joseph Blatter. Das bestätigte die FIFA am Freitag. Einen Tag zuvor wird der Einspruch des ebenfalls für acht Jahre gesperrten UEFA-Präsidenten Michel Platini verhandelt werden. Am 26. Februar wird auf dem außerordentlichen FIFA-Kongress in Zürich der Nachfolger von Blatter gewählt werden. Die rechtsprechende Kammer der FIFA hatte Blatter und Platini für acht Jahre gesperrt, die Ermittler hatten wegen Korruptionsverdacht sogar einen lebenslangen Bann gegen die beiden gefordert.

ManCity-Star De Bruyne fällt rund zehn Wochen aus

Manchester (dpa) - Schlechte Nachrichten für den früheren Bundesliga-Star Kevin De Bruyne und Manchester City: Der belgische Nationalspieler wird rund zehn Wochen ausfallen und steht den Citizens damit auch nicht im Ligapokal-Finale gegen den FC Liverpool am 28. Februar sowie im Champions-League-Achtelfinale gegen Dynamo Kiew nicht zur Verfügung. Das teilte der Offensivmann am Freitag mit. De Bruyne hatte sich am Mittwoch beim 3:1 gegen den FC Everton im Ligapokal-Halbfinale am rechten Knie und am rechten Knöchel verletzt.

Weitere Vorwürfe gegen IAAF-Chef: Wusste Coe von braunen Umschlägen?

London (dpa) - Sebastian Coe ist als Präsident des Skandal-geplagten Leichtathletik-Weltverbandes IAAF im Zuge der Vergabe der WM 2017 weiter unter Druck geraten. Wie die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, soll Coe kurz vor der Abstimmung im November 2011 in Monaco den britischen Verband UK Athletics gewarnt haben, dass Mitbewerber Katar "braune Geld-Umschläge" verteilt habe. Coe, der damals IAAF-Vize war, hatte stets bestritten, von Korruption innerhalb des Verbandes gewusst zu haben.

Nowitzki auch nicht als Ersatz zum Allstar-Spiel der NBA

Toronto (dpa) - Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird auch nicht als Ersatzspieler am Allstar-Spiel der NBA teilnehmen. Der 37-Jährige von den Dallas Mavericks wurde von den Trainern der nordamerikanischen Profiliga nicht für das Showevent in Toronto am zweiten Februar-Wochenende berufen. Bei der Wahl unter den Fans hatte Nowitzki bereits einen Platz in der Anfangs-Fünf des Westens klar verpasst.

Utah schickt Basketball-Nationalspieler Pleiß wieder in die D-League

Salt Lake City (dpa) - Die Utah Jazz haben Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß zum zweiten Mal in dieser Saison in ihr Farmteam Idaho Stampede geschickt. Das teilte der NBA-Club am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Center hatte bereits im vergangenen Jahr sieben Spiele für das Team in der D-League absolviert und im Schnitt 11,6 Punkte erzielt. In der NBA kam Pleiß in seiner ersten Saison für die Jazz bislang in zwölf Einsätzen auf durchschnittlich zwei Punkte und 1,3 Rebounds und stand im Schnitt nur 6,8 Minuten auf dem Parkett.

Neuer Team-Wettbewerb im Tennis: Laver Cup von 2017 an

Melbourne (dpa) - Vom Jahr 2017 an soll es im Tennis einen weiteren Team-Wettbewerb geben. Nach dem Vorbild des Ryder Cups im Golf sollen dann jährlich die besten Tennisspieler Europas gegen die stärksten Profis aus dem Rest der Welt antreten. Das wurde am Freitag am Rande der Australian Open in Melbourne bekanntgegeben. An dem dreitägigen Turnier, das nach der australischen Tennis-Legende Rod Laver benannt ist, sollen sechs Spieler pro Team teilnehmen. An jedem Tag sollen drei Einzel und ein Doppel stattfinden. Steht es nach drei Tagen unentschieden, soll der Sieger in einem zusätzlichen Doppel ermittelt werden. Als Teamchefs sollen jeweils prominente Ex-Profis fungieren.

Juristische Niederlage für US-Snowboarder im Streit mit dem IOC

Lausanne (dpa) - Ein Gericht in der Schweiz hat die Chancen drastisch gesenkt, den Parallel-Slalom der Snowboarder wieder als Disziplin ins Programm der Olympischen Winterspielen 2018 zu nehmen. US-Snowboarder Justin Reiter hatte das Internationale Olympische Komitee vor dem Bezirksgericht in Lausanne wegen eines vermeintlichen Bruchs der olympischen Charta verklagt. Reiters Anwalt Andrea Ferrazzini sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, dass das Gericht bereits vergangene Woche in einer ersten Entscheidung der Argumentation des IOC gefolgt sei. Dieses hatte die Disziplin im Juni 2015 aus dem Programm für Pyeongchang gestrichen. Dagegen klagt Reiter.