Den Haag (AFP) Die niederländische Luftwaffe wird sich künftig auch über Syrien an Einsätzen der US-geführten Koalition gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beteiligen. Die Niederlande kämen damit einer Bitte aus Washington nach, teilten die Ministerien für Verteidigung und Äußeres am Freitag mit. Die Entscheidung sei getroffen worden, um den Kampf gegen den IS "wirksamer zu machen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.