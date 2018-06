Kano (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im Nordosten Nigerias hat ein Junge am Freitag laut Augenzeugen mehr als zehn Menschen mit in den Tod gerissen und viele verletzt. Die Tat ereignete sich auf einem belebten Markt in Gombi im Bundesstaat Adamawa. Nach den Worten eines Sicherheitsbeamten war der Attentäter "etwa zwölf Jahre alt".

