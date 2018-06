Nürnberg (dpa) - Trotz wachsender Weltmarkt-Risiken und steigender Flüchtlingszahlen rechnen Volkswirte vorerst nicht mit steigenden Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Bis zum Sommer werde die Zahl der Erwerbslosen saisonbereinigt sogar weiter sinken. Erst dann müsse man wegen der wachsenden Zahl arbeitsloser Flüchtlinge mit einem leichten Anstieg rechnen, prognostizierten Volkswirte deutscher Großbanken in einer dpa-Umfrage. Die Volkswirte korrigierten damit ihre in den vergangenen Monaten etwas pessimistischeren Prognosen leicht.

