Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn weitet die Möglichkeit für Fahrgäste aus, sich über die DB-Mitfahrer-App bei Kleingruppentickets zusammenzuschließen. Das bislang nur für das Bayernticket geltende Angebot soll in den kommenden Monaten auch für die Ländertickets in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gelten, wie eine Bahnsprecherin am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Welt".

