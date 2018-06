Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich auf EU-Ebene für die duale Berufsausbildung und die Meisterausbildung einsetzen. Sie kämpfe dafür, dass sich "die europäischen Regelungen nicht unserer dualen Berufsausbildung entgegenstellen", sagt Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten neuen Video-Podcast. Es müsse weiter möglich sein, über die duale Berufsausbildung und die Meisterausbildung Abschlüsse zu machen.

