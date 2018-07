Hamburg (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) und das Bundesamt für Verfassungsschutz sind dem "Spiegel" zufolge in den Jahren 2000 bis 2013 an 850 Asylbewerber herangetreten, um von ihnen nachrichtendienstliche Informationen abzuschöpfen. Das berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken.

