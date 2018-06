Rom (SID) - Neuzugang Stephan El Shaarawy hat die Negativserie des italienischen Fußball-Vizemeisters AS Rom beendet. In seinem ersten Spiel für die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger erzielte der 23-Jährige, der erst am Mittwoch vom AS Monaco verpflichtet worden war, in der 48. Minute den Führungstreffer zum 2:1 gegen Liga-Debütant Frosinone Calcio. Für den 3:1 (1:1)-Endstand sorgte der Bosnier Miralem Pjanic in der 84. Minute.

Für den dreimaligen Meister Rom war es der erste Sieg seit dem 2:0 gegen den FC Genua 1893 am 20. Dezember. Die Roma-Führung durch Radja Nainggolan (18.) glich sechs Minuten später Daniel Ciofani für den Tabellenvorletzten aus der Region Latium aus.

Der AS Rom hatte Mitte Januar seinen erfolglosen Trainer Rudi Garcia entlassen und durch Luciano Spalletti ersetzt. In der Tabelle festigten die Römer mit dem Dreier Platz fünf. Rüdiger stand die kompletten 90 Minuten auf dem Platz, dagegen musste der ehemalige Wolfsburger Torjäger Edin Dzeko in der 59. Minute seinen Platz für Klublegende Francesco Totti räumen.