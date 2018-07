Köln (SID) - Claudio Pizarro rangiert nach seinen beiden Treffern gegen Hertha BSC (3:3) mit 181 Toren gemeinsam mit Ulf Kirsten auf Platz fünf der ewigen Bundesliga-Torschützenliste. Für seine nun 181 Bundesliga-Treffer brauchte der Peruaner 399 Spiele.

Pizarro führt ebenfalls die Torjägerliste der erfolgreichsten ausländischen Spieler in der Bundesliga an. Zum ersten Mal getroffen hatte der 37-Jährige am 12. September 1999 ebenfalls für Bremen beim 5:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. - Die Liste der treffsichersten Spieler in der Fußball-Bundesliga:

1. Gerd Müller 365 Tore

2. Klaus Fischer 268

3. Jupp Heynckes 220

4. Manfred Burgsmüller 213

5. Ulf Kirsten 181

5. Claudio Pizarro 181

7. Stefan Kuntz 179

8. Dieter Müller 177

8. Klaus Allofs 177

10. Hannes Löhr 166