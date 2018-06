Krakau (SID) - Für das EM-Finale der deutschen Handballer gegen Spanien am Sonntag (17.30 Uhr/ARD) in der Tauron Arena in Krakau gibt es noch rund 800 Eintrittskarten. Das bestätigte Mediendirektor JJ Rowland von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) am Samstag. Die Tickets sind über das EHF-Internetportal "www.ehf-euro.com" zu kaufen.

Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson um den ersten großen Titel einer deutschen Handball-Nationalmannschaft seit dem WM-Sieg 2007 im eigenen Land und die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio. Zum Turnierauftakt hatte es eine 29:32-Niederlage gegen Spanien gegeben.