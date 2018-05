Rom (AFP) Die Freude über seinen neugeborenen Sohn ist einem Mafioso in Italien zum Verhängnis geworden: Nach italienischen Presseberichten vom Samstag verließ Nicola De Martino sein Versteck, um sich in einer Wohnung in Neapel mit seiner Frau zu treffen und einen Blick auf den Kleinen zu werfen. Dabei wurde der 23-Jährige, der wegen Mitgliedschaft in der Camorra, Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, von der Polizei gefasst.

