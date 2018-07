Berlin (dpa) - In den Genfer Verhandlungen zur Beilegung der Syrien-Krise sieht Außenminister Frank-Walter Steinmeier ein ermutigendes Signal. "Darauf haben Millionen von Syrern lange gewartet", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag". Er lobte Saudi-Arabien, das eine wichtige Rolle dabei gespielt habe, die Opposition von der Teilnahme in Genf zu überzeugen. Am Verhandlungstisch werde sich zeigen, "ob beide Seiten bereit sind, schmerzhafte Kompromisse einzugehen, damit das Morden aufhört."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.