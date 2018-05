Denver (dpa) - Mehrere Menschen sind nach Medienberichten in einer Arena in der US-Stadt Denver durch Schüsse verletzt worden. Außerdem soll eine weitere Person Stichwunden erlitten haben. Lokale Sender sprachen zunächst von drei Verletzten. Der "Denver Post" zufolge wurden nach dem Vorfall insgesamt neun Meschen in Krankenhäuser gebracht. Wie es weiter hieß, stand eine Motorrad-Show in der Arena auf dem Programm. Die "Denver Post" zitierte einen Augenzeugen mit den Worten, eine Fehde zwischen Rocker-Gangs habe zu der Gewalt geführt. Die Polizei bestätigte das aber noch nicht.

