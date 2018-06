Tribsees (dpa) - Bei einer Schlägerei in einer Flüchtlingsunterkunft in Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern sind mehrere Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen, ein 29-Jähriger und eine schwangere 19-Jährige, kamen in ein Krankenhaus. Einige Asylbewerber fühlten sich in der Nacht von einer Feier anderer Flüchtlinge in der Unterkunft gestört. Zwischen rund 30 Bewohnern kam es zum Streit, der zur Schlägerei führte. Die Polizei brachte die Auseinandersetzung unter Kontrolle und nahm die Ermittlungen auf.

