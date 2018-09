Neubrandenburg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mittelfristig mit einer Rückkehr vieler Flüchtlinge in deren Heimatländer. "Wir erwarten, dass, wenn wieder Frieden in Syrien ist, wenn der IS im Irak besiegt ist, sie mit dem Wissen, das sie bei uns erworben haben, wieder in ihre Heimat zurückkehren", sagte Merkel auf dem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Neubrandenburg. Gleichzeitig sind bei einem Schiffsunglück vor der türkischen Küste wieder mehr als 30 Menschen ertrunken.

