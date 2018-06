New York (dpa) - Drei Wochen nach dem Tod von David Bowie sind Einzelheiten aus dem Testament des Sängers bekannt geworden. Bowie wünscht sich demnach, dass seine Asche auf der indonesischen Insel Bali verstreut wird. In dem 2004 verfassten Testament wird auch die Verteilung des auf 100 Millionen Dollar geschätzten Vermögens geregelt. Die Hälfte davon soll seine Witwe, Iman Abdulmajid, erhalten. Die andere Hälfte teile er unter seinen beiden Kindern auf, schreibt die "New York Times". Bowies langjährige Assistentin solle zwei Millionen, ein Kindermädchen eine Million Dollar erhalten.

