Borussia Dortmund verkürzt Rückstand auf FC Bayern fürs Erste

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat seinen Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern zumindest für eine Nacht auf fünf Zähler verkürzt. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga gewann am Samstag mit 2:0 gegen den FC Ingolstadt. Die Münchner können ihren Vorsprung am Sonntag gegen 1899 Hoffenheim aber wieder ausbauen. Schalke 04 feierte mit seinem zuletzt leicht in die Kritik geratenen Trainer André Breitenreiter einen 2:0-Sieg bei Darmstadt 98. Hertha BSC verspielte bei Werder Bremen eine 3:1-Führung und musste sich mit einem 3:3 begnügen. Thomas Schaaf wartet nach dem 0:3 bei Bayer Leverkusen weiter auf Punkte als Coach von Hannover 96. Der VfB Stuttgart kam zu einem späten 2:1 gegen den Hamburger SV. Der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt trennten sich torlos.

Rennrodlerin Geisenberger holt dritten WM-Titel in Serie

Schönau am Königssee (dpa) - Olympiasiegerin Natalie Geisenberger hat ihren WM-Titel im Rennrodeln auf ihrer Heimbahn verteidigt. Bei den Weltmeisterschaften am bayerischen Königssee holte sich die 27-Jährige am Samstag ihr drittes WM-Gold in Serie. Rekordweltmeisterin Tatjana Hüfner wurde nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf Vierte. Hinter Geisenberger landete Sprint-Weltmeisterin Martina Kocher aus der Schweiz nach einer erneut starken Leistung auf Rang zwei. Dritte wurde die Russin Tatjana Iwanowa.

Kombinierer Frenzel gewinnt auch zweites Rennen bei Seefeld-Triple

Seefeld (dpa) - Olympiasieger Eric Frenzel hat beim Seefeld-Triple der Nordischen Kombinierer in Seefeld den nächsten Tagessieg gelandet. Nach einem Sprung und dem 10-Kilometer-Lauf setzte sich der Sachse am Samstag in 23:11,5 Minuten klar vor Akito Watabe aus Japan durch. Er übernahm das Gelbe Trikot des Weltcup-Spitzenreiters von Teamkollege Fabian Rießle, der Dritter wurde. Frenzel gewann auch das achte Rennen der 2014 aus der Taufe gehobenen Wettbewerbsserie und zum zehnten Mal nacheinander in Seefeld. Ins Finale am Sonntag mit zwei Sprüngen und dem Lauf über 15 Kilometer nimmt er einen Vorsprung von knapp 25 Sekunden mit und steht damit vor dem Sieg-Hattrick.

Klopp muss mit Liverpool im FA-Cup wieder ins Wiederholungsspiel

Liverpool (dpa) - Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool im FA-Cup erneut in ein Wiederholungsspiel. Die Reds kamen am Samstag in der vierten Runde des englischen Fußball-Pokals gegen Liga-Konkurrent West Ham United nicht über ein 0:0 hinaus. Wie schon in der Runde zuvor fällt die Entscheidung erst im zweiten Match. Trotz einiger personeller Änderungen im Vergleich zum Ligapokal-Halbfinalsieg gegen Stoke war die Klopp-Elf die bessere Mannschaft. Immer wieder scheiterte die Liverpool-Offensive aber am starken Gäste-Keeper Darren Randolph.

Schwimm-Weltmeister Koch verpasst deutschen Rekord knapp

Luxemburg (dpa) - Schwimmer Marco Koch hat bei einem hochkarätig besetzten Meeting in Luxemburg über seine Spezialstrecke 200 Meter Brust seinen eigenen deutschen Rekord nur knapp verpasst. Der Welt- und Europameister gewann das Rennen am Samstag in 2:07,69 Minuten. Zu seiner Bestmarke fehlten ihm damit nur 22 Hundertstelsekunden. Zu einem Sieg im Großherzogtum schwamm auch Franziska Hentke: Die Kurzbahn-Europameisterin ließ über 200 Meter Schmetterling in 2:08,64 Minuten ihren Gegnerinnen keine Chance. Über 50 Meter Freistil sprintete Dorothea Brandt in 25,22 Sekunden zum Erfolg. Zudem wurde sie über 50 Meter Schmetterling Zweite (26,82).

Ovtcharov und Boll verpassen Halbfinale der German Open

Berlin (dpa) - Die beiden besten deutschen Tischtennisprofis haben bei den German Open in Berlin die Vorschlussrunde verpasst. Europameister Dimitrij Ovtcharov aus Hameln scheiterte am Samstagabend in der Max-Schmeling-Halle ebenso im Viertelfinale wie Rekord-Champion Timo Boll. Der Weltranglisten-Vierte Ovtcharov verlor überraschend deutlich mit 1:4 Sätzen gegen den drei Plätze hinter ihm liegenden Chuang Chih-Yuan aus Taiwan. Der Düsseldorfer Boll unterlag im europäischen Klassiker dem Weißrussen Wladimir Samsonow mit 0:4.

Doppelerfolg für Dressurreiterinnen beim Weltcup in Amsterdam

Amsterdam (dpa) - Die fünfmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat den Weltcup-Wettbewerb in Amsterdam gewonnen. Die 46-Jährige aus Rheinberg setzte sich am Samstag in der Kür mit ihrer elf Jahre alten Stute Weihegold knapp durch. Mit 83,450 Prozentpunkten verwies das Paar Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen auf Unee BB nur um 0,100 Zähler auf den zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Diederik van Silfhout auf Alrando (82,750). Amsterdam war die siebte von neun Qualifikationen der Westeuropa-Liga für das Finale im März in Göteborg.