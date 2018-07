Athen (dpa) - Unbekannte haben in Athen einen Anschlag auf das Haus des griechischen Staatsministers Alekos Flambouraris verübt. Wie die Athener Tageszeitung "Kathimerini" berichtet, haben die Angreifer kurz nach Mitternacht zehn Molotowcocktails an die Fassade geworfen. Der Politiker befand sich im Inneren des Hauses und blieb unversehrt. Durch das Feuer entstand Sachschaden an der Fassade und an geparkten Autos. Staatsminister Flambouraris gehört der Linkspartei Syriza an und gilt als politischer Mentor von Ministerpräsident Alexis Tsipras.

