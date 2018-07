Luxemburg (SID) - Mit einem Paukenschlag ist Schwimm-Weltmeister Marco Koch ins olympische Jahr gestartet. Der Darmstädter siegte beim Euro Meet in Luxemburg auf seiner Goldstrecke über 200 m Brust in der Weltklassezeit von 2:07,69 Minuten. Der 26-Jährige war damit sieben Hundertstelsekunden schneller als bei seinem WM-Triumph im vergangenen Sommer in Kasan/Russland.

"Das hat eine Menge Spaß gemacht", sagte Koch, der die zweitbeste Zeit seiner Karriere schwamm. Zum Weltrekord fehlten ihm nur 68, zu seinem deutschen Rekord 22 Hundertstel.

Auch für Kurzbahn-Europameisterin Franziska Hentke begann das Jahr der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro mit einem Sieg. Die Magdeburgerin setzte sich in guten 2:08,64 Minuten über 200 m Schmetterling gegen namhafte europäische Konkurrenz durch. Den dritten deutschen Erfolg steuerte die Kurzbahn-WM-Dritte Dorothea Brandt (Essen) in 25,22 Sekunden über 50 m Freistil bei, die zudem über 50 m Schmetterling Zweite wurde.

Zweite Plätze erreichten beim ersten Test im Olympia-Jahr auch der EM-Dritte Jan-Philip Glania (Frankfurt) über 100 m Rücken und Jessica Steiger (Gladbeck) über 200 m Brust. Als Dritte aufs Podest schwammen Vize-Europameister Philip Heintz (Heidelberg) über 200 m Lagen, Annika Bruhn (Saarbrücken) über 200 m Freistil, Hendrik Feldwehr (Essen) über 50 m Brust und Vanessa Grimberg (Stuttgart) über 200 m Brust.