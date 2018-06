Melbourne (dpa) - Angelique Kerber hat die Australian Open gewonnen. Die Kielerin bezwang in Melbourne in einem begeisternden Finale Serena Williams aus den USA. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres großen Idols Steffi Graf. Richtig realisieren konnte Kerber ihren Coup noch nicht. Selbst die Bundeskanzlerin zeigte sich begeistert.

