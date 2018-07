Köln (SID) - Die Glückwünsche und die große Freude für und mit Angelique Kerber nach ihrem Australian-Open-Sieg gegen Serena Williams kamen auch aus der nationalen und internationalen Tennis-Szene. "Ich bin so stolz", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner, die Kerber fast von Kindesbeinen an begleitet hat: "Sie hat es so verdient und ist in der absoluten Weltspitze angekommen."

Anke Huber, die als bis dato letzte deutsche Spielerin 1996 das Finale der Australian Open erreicht hatte und es gegen Monica Seles verlor, schickte ebenfalls Glückwünsche. "Wahnsinns-Match, super gespielt und gefightet", sagte Huber dem SID: "Ich freue mich riesig für Angie, sie hat es sich definitiv verdient."

Michael Stich, Wimbledonsieger von 1991, gab sogar zu, vor dem Fernseher "eine kleine Freudenträne verdrückt" zu haben. "Was für eine grandiose Leistung in einem Wahnsinnsmatch, ich bin begeistert", sagte Stich dem SID: "Angie hat immer an sich geglaubt und hat total verdient gewonnen. Ein wenig erinnert es mich an mich selbst ? auch ich habe mein erstes Grand Slam-Finale gewonnen. Eine optimale Ausbeute ..."

Die große Martina Navratilova bekundete via Twitter ihren Respekt: "Ich habe vor dem Match gesagt, Kerber muss das Spiel ihres Lebens spielen, wenn sie gegen Serena gewinnen will. Sie hat es getan. Wow - Glückwunsch." Navratilovas langjährige Doppelpartnerin Pam Shriver war ebenfalls beeindruckt: "Out of the Blue - Kerber kam aus dem Off und hat Serena vom Platz vertrieben. Respekt, das war meisterlich."