Köln (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Mit diesem Sieg haben Sie nicht nur Ihren großen Traum erfüllt, sondern 17 Jahre nach Steffi Graf auch wieder einmal die Hoffnungen von Millionen von Tennisfans auf den Sieg einer Deutschen bei einem Grand Slam-Turnier. Es war faszinierend, wie unerschrocken und nervenstark Sie sich im Finale gegen die wohl beste Spielerin der Welt durchgesetzt haben. Ich wünsche Ihnen, den Sieg nun in vollen Zügen zu genießen, um anschließend zu vielen neuen Erfolgen aufzubrechen."

IOC-Präsident Thomas Bach: "Herzlichen Glückwunsch! Es wurde mal wieder Zeit. Steffi Graf ist schon einige Jahre her."

Barbara Rittner (Fed-Cup-Teamchefin):

"Ich bin so stolz. Sie hat es so verdient und ist in der absoluten Weltspitze angekommen."

Anke Huber (Australian-Open-Finalistin 1996) zum SID:

"Wahnsinns-Match, super gespielt und gefightet. Ich freue mich riesig für Angie, sie hat es sich definitiv verdient."

Michael Stich (Wimbledon-Sieger 1991) zum SID:

"Was für eine grandiose Leistung in einem Wahnsinnsmatch, ich bin begeistert! Angie hat immer an sich geglaubt und hat total verdient gewonnen. Ein wenig erinnert es mich an mich selbst ? auch ich habe mein erstes Grand-Slam-Finale gewonnen. Eine optimale Ausbeute. Ich freue mich riesig für Angie und habe vor dem Fernseher auch eine kleine Freudenträne verdrückt."

Claudia Kohde-Kilsch (Fed-Cup-Siegerin 1987 und einstige Nummer vier der Welt):

"Finale und Halbfinale ist das eine, aber dem letzten Schritt zu gehen und ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ist etwas ganz Besonderes. Gegen eine Williams ist auch eine 5:2-Führung niemals sicher, ich hatte Angst dass Angie die Flatter kriegt so kurz vor einem solchen Traumerfolg, aber hat sie nicht! Hammer, mega, ich freue mich riesig für sie und habe totale Gänsehaut. Fast 20 Jahre nach unserer Zeit eeeendlich wieder so ein toller Sieg."

TWITTER / FACEBOOK

Deutscher Tennis Bund:

"JAAA!!! ANGELIQUE KERBER GEWINNT DIE AUSTRALIAN OPEN 2016!!!"

Barbara Rittner (Fed-Cup-Teamchefin):

"Wir sind Grand Slam Sieger! @AngeliqueKerber Du bist...ein Champ!"

Andrea Petkovic (Fed-Cup-Spielerin):

"Angelique. Du bist der Wahnsinn. Ich möchte dich heiraten. GLÜÜÜCKWUUUNSCH"

Sabine Lisicki (Fed-Cup-Spielerin):

"Riesen Glückwunsch, du hast es dir echt verdient"

Annika Beck (Fed-Cup-Spielerin):

"AMAZING!! @AngeliqueKerber Australian Open Champ!! So deserved We are so proud of you"

Julia Görges (Fed-Cup-Spielerin):

"Wie geil Angie @AngeliqueKerber ... Unglaublich.. Celebrate in style im Yarra River"

Tommy Haas (Tennisprofi):

"Hammer, gratuliere @AngeliqueKerber @AustralianOpen Champion 2016. Get used to hearing to that!"

Michael Kohlmann (Davis-Cup-Kapitän):

"Sensationell!! Auf in den Yarra River!!! So verdient...."

Novak Djokovic (Nummer eins der Welt im Herrentennis):

"Was für ein Finale von Serena Williams und Angelique Kerber. Großer Sportsgeist! Tolle Vorstellung von beiden. Glückwünsche an Angelique Kerber für ihren ersten Grand-Slam-Titel."

Martina Navratilova (18-malige Grand-Slam-Gewinnerin):

"Ich habe vor dem Match gesagt, Kerber muss das Spiel ihres Lebens spielen, wenn sie gegen Serena gewinnen will. Sie hat es getan. Wow - Glückwunsch."

Billie Jean King (zwölfmalige Grand-Slam-Gewinnerin):

"Glückwunsch, Angelique Kerber. Du bist die Beharrlichkeit und Entschlossenheit in Person. Saug diesen Moment auf. Du hast es verdient!"

Petra Kvitova (zweimalige Wimbledon-Siegerin):

"Glückwunsch Angelique Kerber! Ich freue mich so für dich. Genieß jede Sekunde, du hast es verdient."

Marion Bartoli (Wimbledon-Siegerin 2013 im Finale gegen Sabine Lisicki):

"Großartige Leistung von Angelique Kerber und Serena Williams! Was für ein Match, Angie! Du verdienst diesen Pokal!"

Ana Ivanovic (ehemalige Nummer eins im Damentennis):

"Glückwunsch Angelique Kerber. Ich bin so stolz auf dich. Genieße diesen Moment. Du hast ihn dir so verdient!!!"

Kim Clijsters (ehemalige Nummer eins im Damentennis):

"Was für ein Match! Großartiger Kampf und tolle Emotionen von zwei Frauen. Serena hat Klasse bewiesen nach dem Match. Glückwünsche zum ersten Grand-Slam-Titel, Angie!"

Brad Gilbert (ehemaliger Tennisprofi und früherer Trainer von André Agassi):

"Holy Toledo massive props to Angie Kerber baby on winning her 1st grand slam title in humungous upset of SW21."

Die Mannschaft:

"Ganz, ganz großes Tennis. Toller Fight! Herzlichen Glückwunsch!"

Werder Bremen (Kerbers Lieblingsverein):

"Waaaahnsinn! Gratulation zu diesem Riesen-Triumph, @AngeliqueKerber ! Ganz #Bremen ist stolz auf dich!"

1. FC Köln:

"Sieg in #Mäh-lbourne! Das ist einfach bockstark, @AngeliqueKerber!"

Bastian Schweinsteiger (Fußball-Weltmeister):

"Yeeeeeees! Gratulation zu diesem historischen Sieg, @AngeliqueKerber ."

Lukas Podolski (Fußball-Weltmeister):

"Yes !!! Riesen Glückwunsch an @AngeliqueKerber was ein Match!"

Toni Kroos (Fußball-Weltmeister):

"WOW @AngeliqueKerber ! Überragend!!! Gratulation!"

Mats Hummels (Fußball-Weltmeister):

"Nichts außer unglaublichen Respekt vor dem Tennis!!!"

Christoph Metzelder (Ex-Nationalspieler):

"History made, @AngeliqueKerber !"

Nadine Angerer (frühere Nationaltorhüterin):

"@AngeliqueKerber du Champion, verdammt gute Leistung!! Glückwunsch und euch eine richtig gute Party in down under #australienopen #winner"

Peter Neururer (früherer Bundesliga-Trainer):

"Wahnsinn! Unfassbar! Klasse! Heute heißen wir alle Angelika! Glückwunsch zu dieser grandiosen Leistung!"

Katharina Witt (Eiskunstlauf-Olympiasiegerin):

"Concrats Angelique #Kerber #AusOpen - ein so spannendes & großartiges Match und so ein emotionaler&besonderer Sieg- genieße Deinen Triumph!!"

Maria Höfl-Risch (Ski-Olympiasiegerin):

"Wahnsinn @AngeliqueKerber !! Congrats zum ersten Grand Slam Titel!"

Nico Rosberg (Formel-1-Vizeweltmeister):

"MEGA!!! Gratuliere!"

Felix Loch (Rodel-Olympiasieger):

"@AngeliqueKerber Jaaaaaa! I werd narrisch! Du bist der Wahnsinn!!! Glückwunsch!!! Ganz @sportDland ist stolz auf dich!!!"

Martin Kaymer (zweimaliger Major-Gewinner im Golf):

"Unfassbar wie inspirierend unsere deutschen Sportler sind, RIESEN Glückwunsch an @AngeliqueKerber Hammer Leistung"

Severin Freund (Skisprung-Weltmeister):

"Da ist das Ding!!! Hammer Finale! So stark gemacht!"

Moritz Fürste (Hockey-Olympiasieger) :

"UNFASSBAR! Bestes Tennismatch seit langer Zeit! @AngeliqueKerber du bist der Wahnsinn! Völlig crazy! CHAMPION"

Christian Schwarzer (Handball-Weltmeister 2007):

"Glückwunsch, unsere Größte!!! Und das war erst der erste Titel für dieses Wochenende!"

Julian Reus (Leichtathlet):

"Gänsehaut pur. Fantastisches Match von @AngeliqueKerber . Was ein starkes Spiel!"

Sandro Cortese (Motorrad-Pilot):

"Glückwunsch Angelique Kerber!! Du bist der Wahnsinn. Was für eine Kämpferin."