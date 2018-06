Ankara (AFP) Der türkischen Polizei ist ein wichtiger Schlag gegen Kunst-Hehler gelungen: In einer Undercover-Aktion beschlagnahmten Beamte laut einem Medienbericht ein in New York gestohlenes Gemälde von Pablo Picasso. Wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete, gaben sich Polizeibeamte gegenüber den Hehlern als interessierte Käufer aus.

