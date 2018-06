Genf (AFP) Eine Delegation des größten syrischen Oppositionsbündnisses wird am Samstagabend in Genf eintreffen, um nun doch an den Friedensgesprächen teilzunehmen. Wie ein Sprecher des oppositionellen Hohen Verhandlungskomitees (HNC) am Samstag mitteilte, wird die Delegation wahrscheinlich am Sonntag mit Vertretern der Vereinten Nationen zusammentreffen. HNC-Kreisen zufolge setzt sich die Delegation aus 17 Unterhändlern und 25 weiteren HNC-Vertretern zusammen.

