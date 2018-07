Seefeld in Tirol (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) liegt auch am zweiten Tag des Seefeld-"Triples" der nordischen Kombinierer zur Halbzeit auf Rang zwei. Der 27-Jährige sprang bei schwierigen Bedingungen auf 99,5 m und geht mit vier Sekunden Rückstand auf den erneut führenden Japaner Akito Watabe in den 10-km-Langlauf am Nachmittag (15.45 Uhr/ARD). Vortagessieger Frenzel hat seit 2013 alle Wettkämpfe in Seefeld gewonnen.

Hinter dem großen Dominator liegt Weltcup-Spitzenreiter Fabian Rießle (Breitnau) als Achter (+1:15) in Lauerstellung, direkt vor Manuel Faißt (Baiersbronn/+1:16) auf Platz neun und Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf/+1:20) auf Rang elf. Ansteigende Form zeigte zudem Routinier Tino Edelmann (Zella-Mehlis/1:48) auf Platz 23.

Youngster Jakob Lange (Kiefersfelden) als 31. (+2:25) und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/2:48) auf Rang 34 müssen dagegen im Langlauf noch ein paar Plätze gut machen, um bei dem prestigeträchtigen "Triple" in Tirol weiterhin dabei zu bleiben. Nur die besten 30 Athleten dürfen am Sonntag zum letzten Wettkampf mit zwei Sprüngen und einem 15-km-Langlauf antreten.