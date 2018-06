Kairo (AFP) Bei zwei durch dichten Nebel verursachten Verkehrsunfällen in Ägypten sind am Sonntag mindestens 22 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Auf einer Autobahn von Kairo nach Oberägypten starben bei einer Massenkarambolage nahe Beni Sueif 16 Menschen, 21 weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. In dichtem Morgennebel fuhren demnach zwei Dutzend Fahrzeuge aufeinander.

