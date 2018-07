Berlin (dpa) - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will statt Kaufprämien für Elektroautos die Busflotte in Deutschland auf elektrische Antriebe umrüsten. Dafür könnten bei einer Abschaffung der bisherigen Steuervergünstigung für Dieselkraftstoff Mittel in Höhe von sieben Milliarden Euro verwendet werden. Das sagte Greenpeace-Verkehrsexperte Daniel Moser. Das verbessere nicht nur die Luftqualität in Deutschland, es spare mit zwei Millionen Tonnen CO2 auch weit mehr, als eine Kaufprämie für E-Autos es erreichen könne.

