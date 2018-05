Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) will sich bei seinen seinen Besuchen in Iran und Saudi-Arabien in der kommenden Woche um einen Abbau der Spannungen zwischen den beiden Ländern bemühen. "Schon in unserem eigenen Interesse müssen wir alles versuchen, damit die Eskalation nicht ungebremst voranschreitet und unsere Möglichkeiten nutzen, um Gesprächskanäle zu erhalten und zur Vertrauensbildung beizutragen", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag".

