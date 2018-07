Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt Eignungstests für Senioren am Steuer ab. "Pflichttests für Senioren am Steuer wird es nicht geben", sagte Dobrindt der "Bild am Sonntag". Sicheres Autofahren sei keine Frage des Geburtsdatums.

