Granada (dpa) - An der südspanischen Mittelmeerküste hat sich ein Erdbeben der Stärke 4,5 ereignet. Wie die Rettungsdienste mitteilten, wurden bisher keine Verletzten gemeldet. Es seien auch keine größeren Gebäudeschäden entstanden. Das Beben hatte sein Epizentrum im Mittelmeer südlich der Stadt Motril in der Provinz Granada. Die Erdstöße waren in den andalusischen Städten Granada, Almería, Jaén, Málaga und Córdoba zu spüren. Vor knapp einer Woche hatte sich weiter südlich im Mittelmeer ein Beben der Stärke 6,3 ereignet.

