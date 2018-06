London (dpa) - In der Brexit-Debatte geht die EU auf Großbritannien zu und bietet eine neue "Notbremse" an, um das Land in der EU zu halten. Dieses Verfahren soll Mitgliedsländern unter bestimmten Bedingungen erlauben, Sozialleistungen für Bürger aus anderen EU-Staaten zu kürzen. Über die Ausgestaltung werde immer noch verhandelt, hieß es in britischen Regierungskreisen. Die "Notbremse" könnte laut Medienberichten bei starker Zuwanderung gezogen werden. Am Abend wollte der britische Premier David Cameron in London mit EU-Gipfelchef Donald Tusk zusammenkommen.

