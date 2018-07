San Diego (SID) - Die San Diego Chargers aus der US-Football-Profiliga NFL ziehen zur kommenden Saison nicht nach Los Angeles um. Das gab Geschäftsführer Dean Spanos bekannt. Der Klub hofft auf den Bau eines neuen Stadions in der Stadt, ein späterer Abschied nach L.A. ist aber denkbar.

"Ich habe entschieden, dass unser Team in der Saison 2016/17 in San Diego bleibt und hoffe auf einen langfristigen Verbleib in einem neuen Stadion", sagte Spanos. Mitte Januar hatte die Liga der Rückkehr der Rams aus St. Louis nach Los Angeles zugestimmt. Die Chargers haben eine Option, dem Konkurrenten zu folgen. Sollten die Chargers verzichten, könnten die Oakland Raiders einspringen.