Cottbus (SID) - Ex-Bundesligist Energie Cottbus hat sich in der 3. Fußball-Liga im Jubiläumsspiel nicht entscheidend vom Tabellenende absetzen können. Am 23. Spieltag mussten sich die Lausitzer gegen Fortuna Köln mit einem 0:0 zufriedengeben müssen. Zuletzt hatte die Fortuna vier Siege in Folge gefeiert. Das Spiel fand am Tag des 50-jährigen Bestehens des FC Energie statt.

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich der SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 (1:0) gegen den Halleschen FC durch. Kevin Schindler (12.) erzielte das Tor des Tages für die Wehener.