Valencia (SID) - Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi hat mit dem FC Valencia in der spanischen Meisterschaft einen neuerlichen Rückschlag kassiert. Gegen Abstiegskandidat Sporting Gijon unterlag der ehemalige Champions-League-Finalist mit 0:1 (0:0) und kommt in der Tabelle der Gefahrenzone immer näher. Antonio Sanabria traf in der 50. Minute per Foulelfmeter zum Sieg, Mustafi wurde 90 Minuten eingesetzt. Valencia wartet seit dem 5:1 bei Celta Vigo am 7. November vergangenen Jahres auf einen Sieg in der Primera División.