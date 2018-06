Krakau (SID) - Bei der Handball-EM in Polen ist ein Zuschauerrekord aufgestellt worden. Über 400.000 Zuschauer sahen die 48 Partien an den Spielorten Krakau, Breslau, Kattowitz und Danzig. Dies teilte der Veranstalter am Rande des Endspiels zwischen Deutschland und Spanien am Sonntag mit. Der bisherige Rekord lag bei 373.000 Zuschauern und war bei der EM 2014 in Dänemark aufgestellt worden.

Entsprechend euphorisch fiel das Fazit bei den Verantwortlichen der Europäischen Handball-Föderation (EHF) aus. "Das Turnier war die größte und beste EM aller Zeiten", sagte EHF-Präsident Jean Brihault und bedankte sich vor allem bei den vielen freiwilligen Helfern. Die EM in Polen war die 12. Ausgabe der kontinentalen Titelkämpfe, das erste Turnier wurde 1994 in Portugal ausgetragen.