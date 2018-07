Krakau (SID) - Kroatien hat bei der Handball-EM in Polen die Bronzemedaille gewonnen. Das Team um den Kieler Domagoj Duvnjak besiegte Norwegen im Spiel um Platz drei in Krakau mit 31:24 (15:11) und sicherte sich damit auch die Teilnahme an der WM 2017 in Frankreich. Norwegen, das im Halbfinale gegen Deutschland (33:34 n.V.) verloren hatte, muss dagegen den Umweg über die WM-Play-Offs im Sommer gegen Slowenien nehmen.

"Ich bin glücklich über Bronze und stolz auf die Mannschaft. Wir haben Charakter bewiesen", sagte Duvnjak, der sechs Treffer erzielte und als bester Spieler der Partie ausgezeichnet wurde.

Die Kroaten übernahmen nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ab Mitte der ersten Halbzeit das Kommando und zogen durch einen Zwischenspurt binnen fünf Minuten von 6:6 auf 11:6 (21.) davon. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Skandinavier zwar noch einmal heran und glichen in der 40. Minute sogar aus (17:17), doch Kroatien ließ sich davon nicht beeindrucken und zog in der Schlussphase davon.