Krakau (dpa) - Nach dem sensationellen EM-Triumph gegen Spanien haben Sportstars und Politiker den deutschen Handballern gratuliert. Bundespräsident Joachim Gauck wertete den Titel als "beeindruckenden Erfolg", über den sich das ganze Land freue.

"Ich habe die meisten Ihrer Spiele verfolgt und war begeistert von dem Mannschaftsgeist, der Sie zum Erfolg geführt hat. Sie können mit Recht stolz auf diese großartige Leistung sein", bekannte der 76-Jährige am Abend in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. "Als jüngstes Team des Turniers haben Sie Hervorragendes geleistet", kommentierte er.

"Wahnsinn, Jungs. Gooold. Gratulation. Feiert schön!!!", twitterte Basketball-Star und NBA-Champion Dirk Nowitzki unmittelbar nach dem begeisternden 24:17 (10:6)-Finalsieg in Krakau. Auch Fußball-Legende Franz Beckenbauer outete sich als Fan. "Sie sind nicht als Topfavorit ins Rennen gegangen, sondern als Außenseiter. Ich muss alle Hüte, die ich habe, ziehen!", sagte der "Kaiser" am Sonntag beim TV-Sender Sky.

Innenminister Thomas de Maizière erklärte, seinen "Hut vor dieser herausragenden Leistung" zu ziehen. "Stark für den deutschen Handball, stark für den deutschen Sport!", sagte der CDU-Politiker. Bundestrainer Dagur Sigurdsson habe aus der "jungen Mannschaft ein tolles Kollektiv geformt, das uns alle begeistert hat." Schon vor dem Finale hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem Bundestrainer telefoniert.

Nach dem Gold-Coup stellte die CDU-Politikerin fest: "Diese junge deutsche Mannschaft hat sich im Laufe des Turniers von Spiel zu Spiel gesteigert, um im Finale alles zu zeigen, was sie auszeichnet: Kampfesstärke, Leidenschaft und vor allem Teamgeist. Sie hat dabei an große deutsche Handballtraditionen angeknüpft und sicherlich viele neue Fans für ihren Sport gewonnen."

Der zweite EM-Titel der deutschen Handballer nach 2004 löste in den sozialen Netzwerken eine wahre Explosion an Gratulationen aus. "EUROPAMEISTER!! Ihr seid der absolute Wahnsinn! Glückwunsch", twitterte Fußball-Weltmeister und Auswahl-Kapitän Bastian Schweinsteiger, der wie auch seine Teamkollegen Lukas Podolski, Jerome Boateng, Marco Reus, Benedikt Höwedes, Mario Gomez und Ilkay Gündogan mit den Handballern mitgefiebert hatte. Über einen gemeinsamen Account kommentierte die Fußball-Nationalmannschaft: "Ihr seid der WAHNSINN, @DHB_Teams! Glückwunsch zum EM-Titel! Was für ein Team!"

"Unfassbar grandios @dhb_teams!!!", schrieb Ski-Olympiasiegerin Maria-Höfl Riesch bei Twitter. Und Fußball-Bundesligist Hertha BSC "zwitscherte": "EUROPAAAAAAAAAMEEEEEIIIIIIIIISTER!!!!!!!!!!!!!!!! Wir verneigen uns vor dieser Leistung. Das ist TEAMGEIST."

Schon vor dem Finale hatte Handball-Ikone Stefan Kretzschmar zahlreiche Prominente zu einem Videogruß an das deutsche Team bewegt. Angefangen bei Tennislegende Boris Becker über Schweinsteiger, Miroslav Klose und Philipp Lahm schickten auch Schauspieler, Sänger und Moderatoren wie Til Schweiger, Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel, Helge Schneider, Kurt Krömer, Xavier Naidoo sowie Hartmut Engler Motivationsgrüße.

