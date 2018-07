Damaskus (dpa) - Bei einem Doppelanschlag im Süden der syrischen Hauptstadt Damaskus sind viele Menschen getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet von mindestens 47 Toten. Demnach explodierte zuerst eine Autobombe an einem Kontrollpunkt in einem vor allem von Schiiten bewohnten Bezirk. In der sich ansammelnden Menschenmenge habe sich dann ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. In einer noch ungeprüften Botschaft im Internet bekannte sich die Terrormiliz IS zu der Tat.

