Denver (dpa) - Bei einer Schießerei und Messerstecherei auf einer Motorrad-Messe in der US-Großstadt Denver ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mehrere weitere wurden verletzt, wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Augenzeugen schilderten nach US-Medienangaben, dass eine Fehde zwischen Rockergangs zu der Gewalt im Denver Coliseum geführt habe. Den Berichten zufolge wurden sieben Verletzte in Krankenhäuser gebracht, einer von ihnen sei gestorben.

