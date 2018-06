London (dpa) - Der irisch-britische Radio- und TV-Moderator Sir Terry Wogan ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren "nach einem kurzen, aber mutigen Kampf gegen den Krebs", wie die BBC am Sonntag Wogans Familie zitierte.

Der Entertainer aus Limerick hatte rund 50 Jahre lang Sendungen präsentiert, insbesondere für die BBC. Jahrelang war Wogan in seiner Heimat auch die Stimme des Eurovision Song Contest gewesen. "Terry war wirklich ein nationales Kulturgut", sagte BBC-Generaldirektor Tony Hall.

Der britische Premierminister David Cameron schrieb bei Twitter: "Großbritannien hat ein riesiges Talent verloren - jemanden, den Millionen als ihren eigenen besonderen Freund wahrnahmen." Irlands Ministerpräsident Enda Kenny teilte mit: "Er wurde hier in Irland und von Millionen Fans in Großbritannien geliebt."

Zahlreiche Prominente drückten im Internet ihre Trauer aus. "Ein echter Gentleman, ein König der Radiowellen", schrieb der irische Sänger Ronan Keating. Der englische Musiker Yusuf/Cat Stevens nannte Wogan einen "ehrlichen und fröhlichen Mann". Der frühere "James Bond"-Darsteller Roger Moore twitterte: "Oh nein. Ein trauriges Wochenende." Der irische Komiker Dara O'Briain sagte, es sei schwierig in Worte zu fassen, was Wogan geleistet habe - "nicht nur im Rundfunk, sondern für die Iren in Großbritannien".

