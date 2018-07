Berlin (dpa) - Die mit radikalen Forderungen in der Flüchtlingsdebatte auftretende AfD hat in einer neuen Wahlumfrage ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Im Emnid-"Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die AfD auf 12 Prozent. Im Vergleich zur Vorwoche entspricht das ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die Union sackt auf den schlechtesten Wert seit Juli 2012 ab. CDU und CSU verlieren zwei Prozentpunkte und erreichen nur noch 34 Prozent. Die SPD büßt einen Prozentpunkt ein und landet bei 24 Prozent. Die FDP bleibt bei 5 Prozent, die Linkspartei bei zehn Prozent, die Grünen bei 9 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.