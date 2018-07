Sydney (AFP) Der australische Dschihadist Neil Prakash ist laut örtlichen Medienberichten in Syrien getötet worden. Der Tod von Prakash, der 2013 nach Syrien gereist war und eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung von Kämpfern für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gespielt haben soll, sei über die Mitteilungs-App Telegram gemeldet worden, berichtete die Zeitung "Herald Sun" am Sonntag unter Berufung auf ein IS-Mitglied.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.