Bagdad (AFP) Angesichts der angespannten humanitären Lage im Irak haben die Vereinten Nationen einen internationalen Spendenaufruf gestartet. 861 Millionen Dollar (rund 795 Millionen Euro) will die UNO einsammeln, um mehr als sieben Millionen Menschen zu helfen, wie die Nothilfe-Koordinatorin für den Irak, Lise Grande, am Sonntag in Bagdad sagte. Es gehe um die "Verletzlichsten" unter den Bedürftigen in dem Land, sagte Grande.

